Макрон скликає міжвідомчу кризову зустріч через масштабні лісові пожежі у Франції
У понеділок, 27 липня, президент Франції Емманюель Макрон проведе міжвідомчу кризову нараду в Міністерстві внутрішніх справ щодо пожеж, які охопили кілька департаментів країни.
Про це стало відомо BFMTV, передає "Європейська правда".
Кризова зустріч щодо пожеж під головуванням Макрона відбудеться о 10:00 ранку за Парижем. Через заплановану нараду було скасовано обід президента з членами уряду та їхніми подружжями.
Окрім того, Міністерство економіки Франції терміново скликає у понеділок фахівців з туристичного, енергетичного, телекомунікаційного та страхового секторів для оцінки наслідків сильних пожеж у департаментах Ланди та Жиронда та обговорення заходів підтримки.
На зустрічі будуть присутні міністри економіки та торгівлі. Вона організована для "підбиття підсумків ситуації, визначення пріоритетних потреб та забезпечення безперервності економічної діяльності в постраждалих районах".
У другому засіданні візьмуть участь відповідні професійні федерації, зацікавлені сторони у сфері туризму, енергетики та телекомунікацій, страхові компанії, а також міністрів енергетики, промисловості та цифрових технологій.
Пожежа у департаменті Жиронда біля Бордо, що триває з середи, продовжує розростатися і повзе у напрямку міста. Для локалізації полум’я французька влада з вечора 25 липня залучає армію.
Французькі органи влади повідомили в неділю, 26 липня, що 220 000 людей було евакуйовано з району великої лісової пожежі, яка вирує на південному заході країни і зараз загрожує місту Бордо.
У Франції також рекомендують туристам утриматися від поїздок до департаменту Жиронда.