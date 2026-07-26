Макрон скликає міжвідомчу кризову зустріч через масштабні лісові пожежі у Франції

У понеділок, 27 липня, президент Франції Емманюель Макрон проведе міжвідомчу кризову нараду в Міністерстві внутрішніх справ щодо пожеж, які охопили кілька департаментів країни.

Про це стало відомо BFMTV, передає "Європейська правда".

Кризова зустріч щодо пожеж під головуванням Макрона відбудеться о 10:00 ранку за Парижем. Через заплановану нараду було скасовано обід президента з членами уряду та їхніми подружжями.

Окрім того, Міністерство економіки Франції терміново скликає у понеділок фахівців з туристичного, енергетичного, телекомунікаційного та страхового секторів для оцінки наслідків сильних пожеж у департаментах Ланди та Жиронда та обговорення заходів підтримки.

На зустрічі будуть присутні міністри економіки та торгівлі. Вона організована для "підбиття підсумків ситуації, визначення пріоритетних потреб та забезпечення безперервності економічної діяльності в постраждалих районах".

У другому засіданні візьмуть участь відповідні професійні федерації, зацікавлені сторони у сфері туризму, енергетики та телекомунікацій, страхові компанії, а також міністрів енергетики, промисловості та цифрових технологій.

Пожежа у департаменті Жиронда біля Бордо, що триває з середи, продовжує розростатися і повзе у напрямку міста. Для локалізації полум’я французька влада з вечора 25 липня залучає армію.

Французькі органи влади повідомили в неділю, 26 липня, що 220 000 людей було евакуйовано з району великої лісової пожежі, яка вирує на південному заході країни і зараз загрожує місту Бордо.

У Франції також рекомендують туристам утриматися від поїздок до департаменту Жиронда.