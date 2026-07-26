У Франції відмовляють туристів від відвідування охоплених пожежами регіонів

У Франції рекомендують туристам утриматися від поїздок до Нової Аквітанії, зокрема до її департаменту Жиронда, де продовжують вирувати масштабні лісові пожежі.

Про це оголосила префектка Нової Аквітанії та Жиронди Софі Брокас, її цитує BFMTV, передає "Європейська правда".

Брокас закликала туристів не приїжджати до Жиронди, "принаймні доки ситуація не буде взята під контроль".

"Я закликаю туристів, які вже перебувають тут, розглянути можливість поїздки в інше місце", – додала посадовиця.

Префектка також зазначила, що евакуйовані з Жиронди не зможуть повернутися додому, доки вогонь не буде локалізовано.

Брокас зазначила, що пожежа, яка зараз триває в департаменті, є "непередбачуваним явищем". Вона описала її як "поєднання вогню, грози та вітру".

"Це явище трапляється переважно наприкінці дня та вночі, виникає несподівано і має непередбачувані наслідки. З огляду на всі ці невизначеності, боротьба з ним стає ще складнішою", – уточнила вона.

Французькі органи влади повідомили в неділю, 26 липня, що 220 000 людей було евакуйовано з району великої лісової пожежі, яка вирує на південному заході країни і зараз загрожує місту Бордо.

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що Париж звернувся з проханням про активацію Механізму цивільного захисту Європейського Союзу внаслідок пожеж, які охопили країну.

Лісові пожежі тривають також в Іспанії. 24 липня через пожежі довкола Мадрида у регіоні оголосили надзвичайний стан.