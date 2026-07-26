Макрон созывает межведомственное кризисное совещание в связи с масштабными лесными пожарами во Франции

В понедельник, 27 июля, президент Франции Эмманюэль Макрон проведет межведомственное кризисное совещание в Министерстве внутренних дел по поводу пожаров, охвативших несколько департаментов страны.

Об этом стало известно BFMTV, передает "Европейская правда".

Кризисная встреча по поводу пожаров под председательством Макрона состоится в 10:00 утра по парижскому времени. Из-за запланированного совещания был отменен обед президента с членами правительства и их супругами.

Кроме того, Министерство экономики Франции в понедельник срочно созывает специалистов из туристического, энергетического, телекоммуникационного и страхового секторов для оценки последствий сильных пожаров в департаментах Ланды и Жиронда и обсуждения мер поддержки.

На встрече будут присутствовать министры экономики и торговли. Она организована для "подведения итогов ситуации, определения приоритетных потребностей и обеспечения непрерывности экономической деятельности в пострадавших районах".

Во втором заседании примут участие соответствующие профессиональные федерации, заинтересованные стороны в сфере туризма, энергетики и телекоммуникаций, страховые компании, а также министры энергетики, промышленности и цифровых технологий.

Пожар в департаменте Жиронда недалеко от Бордо, продолжающийся со среды, продолжает разрастаться и продвигается в направлении города. Для локализации пламени французские власти с вечера 25 июля привлекают армию.

Французские власти сообщили в воскресенье, 26 июля, что 220 000 человек были эвакуированы из района крупного лесного пожара, бушующего на юго-западе страны и в настоящее время угрожающего городу Бордо.

Во Франции также рекомендуют туристам воздержаться от поездок в департамент Жиронда.