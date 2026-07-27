Литва відновила переговори з Тайванем щодо економічного співробітництва

Міністерство закордонних справ Литви відновило переговори з представництвом Тайваню щодо плану дій з економічного співробітництва після зміни уряду.

Про це пише LRT, передає "Європейська правда".

Як зазначається, переговори були тимчасово призупинені в червні у зв’язку з реорганізацією кабінету міністрів новим урядом.

Тепер у МЗС Литви зазначили, що зміцнення економічного співробітництва з Тайванем залишається довгостроковим пріоритетом зовнішньої політики, і що Литва має намір підписати план дій з економічного співробітництва після завершення переговорів.

За інформацією міністерства, план спрямований на налагодження стійких економічних зв’язків та підтримку розвитку литовських секторів високих технологій.

Також у міністерстві наголосили, що позиція Литви щодо Тайваню залишається незмінною і що країна прагне поглибити практичну співпрацю у сферах, що приносять взаємну користь, зокрема у торгівлі, бізнесі, освіті, науці, культурі та міжлюдських контактах.

У лютому експрем’єрка Литви Інга Ругінене заявила, що країна зробила стратегічну помилку, дозволивши відкрити представництво Тайваню у Вільнюсі під назвою "Тайванське", аргументуючи це тим, що цей крок не був узгоджений з Європейським Союзом або Сполученими Штатами й призвів до різкого погіршення відносин з Китаєм.

Після цього Китай заявив, що готовий до діалогу з Литвою.

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