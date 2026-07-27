Литва возобновила переговоры с Тайванем об экономическом сотрудничестве

Министерство иностранных дел Литвы возобновило переговоры с представительством Тайваня о плане действий в области экономического сотрудничества после смены правительства.

Об этом пишет LRT, передает "Европейская правда".

Как отмечается, переговоры были временно приостановлены в июне в связи с реорганизацией кабинета министров новым правительством.

Теперь в МИД Литвы отметили, что укрепление экономического сотрудничества с Тайванем остается долгосрочным приоритетом внешней политики, и что Литва намерена подписать план действий по экономическому сотрудничеству после завершения переговоров.

По информации министерства, план направлен на налаживание устойчивых экономических связей и поддержку развития литовских секторов высоких технологий.

Также в министерстве подчеркнули, что позиция Литвы в отношении Тайваня остается неизменной и что страна стремится углубить практическое сотрудничество в сферах, приносящих взаимную выгоду, в частности в торговле, бизнесе, образовании, науке, культуре и межличностных контактах.

В феврале экс-премьер Литвы Инга Ругинене заявила, что страна совершила стратегическую ошибку, позволив открыть представительство Тайваня в Вильнюсе под названием "Тайваньское", аргументируя это тем, что этот шаг не был согласован с Европейским Союзом или Соединенными Штатами и привел к резкому ухудшению отношений с Китаем.

После этого Китай заявил, что готов к диалогу с Литвой.

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