У Франції внаслідок лісових пожеж вигоріло 115 тисяч гектарів цьогоріч

Французький міністр внутрішніх справ Лоран Нуньєс розповів, що з початку року внаслідок лісових пожеж у Франції згоріло близько 115 тисяч гектарів, що "значно перевищує все, що ми бачили в минулому.

Заяву очільника МВС Франції наводить France 24, повідомляє "Європейська правда".

Наразі Франція щодня бореться з 30–40 лісовими пожежами, зазначив Нуньєс.

За його словами, ситуація залишається "дуже несприятливою" на основних фронтах, зокрема в південно-західних регіонах Жиронда та Ланди, а також у департаменті Вар.

Раніше Нуньєс повідомив, що до Жиронди було направлено загалом 2 500 пожежників, включаючи швейцарську пожежну бригаду, 1 500 військовослужбовців та близько 1 200 поліцейських.

Французькі органи влади повідомили в неділю, 26 липня, що 220 тисяч людей було евакуйовано з району великої лісової пожежі, яка вирує на південному заході країни й зараз загрожує місту Бордо.

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що Париж звернувся з проханням про активацію Механізму цивільного захисту Європейського Союзу внаслідок пожеж, які охопили країну.

Лісові пожежі тривають також в Іспанії. 24 липня через пожежі довкола Мадрида у регіоні оголосили надзвичайний стан.