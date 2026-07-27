Во Франции в результате лесных пожаров в этом году выгорело 115 тысяч гектаров

Французский министр внутренних дел Лоран Нуньес сообщил, что с начала года в результате лесных пожаров во Франции сгорело около 115 тысяч гектаров, что "значительно превышает все, что мы видели в прошлом".

Заявление главы МВД Франции приводит France 24, сообщает "Европейская правда".

В настоящее время Франция ежедневно борется с 30–40 лесными пожарами, отметил Нуньес.

По его словам, ситуация остается "очень неблагоприятной" на основных фронтах, в частности в юго-западных регионах Жиронда и Ланды, а также в департаменте Вар.

Ранее Нуньес сообщил, что в Жиронду было направлено в общей сложности 2 500 пожарных, включая швейцарскую пожарную бригаду, 1 500 военнослужащих и около 1 200 полицейских.

Французские власти сообщили в воскресенье, 26 июля, что 220 тысяч человек были эвакуированы из района крупного лесного пожара, бушующего на юго-западе страны и в настоящее время угрожающего городу Бордо.

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Париж обратился с просьбой об активации Механизма гражданской защиты Европейского Союза в связи с пожарами, охватившими страну.

Лесные пожары продолжаются также в Испании. 24 июля из-за пожаров вокруг Мадрида в регионе объявили чрезвычайное положение.