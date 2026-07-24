В Іспанії оголосили надзвичайну ситуацію через масштабні лісові пожежі

Уряд Іспанії оголосив надзвичайну ситуацію на національному рівні через масштабні лісові пожежі, що охопили західну частину регіону Мадрид та загрожують сусідній провінції Авіла.

Про це пише El Pais, передає "Європейська правда".

Рішення ухвалили після того, як у західній частині Мадрида одночасно спалахнули три пожежі – дві в районі Вілья-дель-Прадо та ще одна в Сан-Мартін-де-Вальдейглесіас.

Через складні погодні умови, високі температури та сильний вітер регіональні служби не змогли самостійно впоратися з ситуацією.

За даними влади, через пожежі в Мадриді було евакуйовано понад 10 тисяч людей. До ліквідації наслідків залучили понад 270 фахівців та близько 40 одиниць наземної техніки, а також підрозділи UME.

В Іспанії зазначають, що оголошення надзвичайної ситуації такого рівня є винятковим кроком. Востаннє третій рівень загальнонаціонального реагування вводили у 2025 році під час масштабного відключення електроенергії.

На території країни у цей час тривають низка лісових пожеж. Наймасштабніша з них, північніше Мадрида, спустошила понад 30 гектарів території.

23 липня в Іспанії через пожежу призупиняли рух на швидкісній залізничній гілці між Мадридом і Барселоною.