Посол України відреагував на напад на українську пару у Вроцлаві

Посол України в Польщі Василь Боднар відреагував на останній напад на українців, який стався у Вроцлаві.

Про це написав у соцмережі Х, передає "Європейська правда".

Боднар констатував, що останнім часом у Польщі дедалі частіше трапляються акти насильства та агресії, спрямовані проти громадян України.

Також він зазначив, що міністр закордонних справ України Андрій Сибіга вже доручив генеральному консульству України у Вроцлаві в терміновому порядку вжити необхідних заходів.

Боднар наголосив, що кожен такий випадок вимагає ретельного розслідування та належної правової оцінки з боку польських правоохоронних органів.

"Будь-які прояви насильства, ксенофобії та ненависті є неприйнятними та не мають місця в демократичному суспільстві", – додав він.

20 липня у польському місті Познань побили 60-річного чоловіка після того, як він став свідком того, як троє чоловіків викрикували образи на адресу українського хлопця, і став на його захист.

А наступного дня стало відомо, що польська поліція почала розслідування інциденту з 13-річними українськими дівчатами, до яких нібито причепилась з проявами агресії місцева жінка, почувши їхню мову.