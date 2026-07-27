Посол Украины отреагировал на нападение на украинскую пару во Вроцлаве

Посол Украины в Польше Василий Боднар отреагировал на последнее нападение на украинцев, произошедшее во Вроцлаве.

Об этом он написал в социальной сети X, передает "Европейская правда".

Боднар констатировал, что в последнее время в Польше все чаще происходят акты насилия и агрессии, направленные против граждан Украины.

Также он отметил, что министр иностранных дел Украины Андрей Сибига уже поручил генеральному консульству Украины во Вроцлаве в срочном порядке принять необходимые меры.

Боднар подчеркнул, что каждый такой случай требует тщательного расследования и надлежащей правовой оценки со стороны польских правоохранительных органов.

"Любые проявления насилия, ксенофобии и ненависти неприемлемы и не имеют места в демократическом обществе", – добавил он.

20 июля в польском городе Познань избили 60-летнего мужчину после того, как он стал свидетелем того, как трое мужчин выкрикивали оскорбления в адрес украинского юноши, и встал на его защиту.

А на следующий день стало известно, что польская полиция начала расследование инцидента с 13-летними украинскими девочками, к которым якобы пристала с проявлениями агрессии местная женщина, услышав их речь.