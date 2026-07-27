Мер Вроцлава заявив про "шокуючі події" після побиття українців і виступив проти ксенофобії

Мер Вроцлава Яцек Сутрик у понеділок опублікував заяву, у якій висловив занепокоєння у зв’язку з інформацією про жорстокі напади у Вроцлаві, мотивовані упередженнями щодо національності.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на заяву Сурика.

Мер польського міста прямо не згадав про жоден конкретний інцидент і також не згадував, що йдеться про насильство проти українців. Проте його заява була оприлюднена невдовзі після появи інформації про жорстокий напад на молоду українську пару начебто через акцент.

"Я публікую свій заклик до мешканок та мешканців Вроцлава у зв’язку з останніми шокуючими подіями. З величезним занепокоєнням та обуренням я сприйняв інформацію про жорстокі напади у Вроцлаві, мотивовані упередженнями щодо національності", – написав Сутрик.

Він підкреслив, що у Вроцлаві немає і не буде терпимості до насильства, мотивованого ненавистю, ксенофобією чи національними упередженнями.

"Кожна людина, незалежно від того, якою мовою вона розмовляє, звідки походить і у що вірить, має право почуватися у Вроцлаві в безпеці. Напад на конкретну особу через її походження – це завжди напад на всю спільноту, яку ми разом створюємо, і саме так ми маємо до нього ставитися. Це вже не поодинокий інцидент, а тривожний сигнал, на який спільнота Вроцлава має відреагувати з усією рішучістю", – заявив мер Вроцлава.

Він висловив співчуття та підтримку потерпілим і їхнім близьким без уточнень, про кого йде мова, та висловив сподівання, що винуватців швидко затримають і вони відповідатимуть за свої вчинки.

Сутрик закликав жителів не бути байдужими до насильства, мови ненависті та дискримінації.

"Завжди реагуймо, дбаючи про власну безпеку. Повідомляймо про такі випадки відповідним службам. Якщо це безпечно, фіксуймо їх та передаваймо матеріали до поліції. Кожна реакція має значення і може допомогти запобігти подальшим актам насильства", – написав мер Вроцлава.

Він звернувся до всіх політиків та громадських діячів, зауваживши, що публічна риторика, яка позначає людей як "чужинців" чи "гірших", може призвести до реального насильства.

Генеральне консульство України у Вроцлаві закликало до оперативної реакції польських правоохоронців на інцидент, внаслідок якого постраждали українці. Очільник МЗС Андрій Сибіга доручив генеральному консульству терміново вжити необхідних заходів реагування.

Нагадаємо, 20 липня у польському місті Познань побили 60-річного чоловіка після того, як він заступився за українця, якого ображали троє чоловіків.