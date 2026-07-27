Мэр Вроцлава заявил о "шокирующих событиях" после избиения украинцев и выступил против ксенофобии

Мэр Вроцлава Яцек Сутрик в понедельник опубликовал заявление, в котором выразил обеспокоенность в связи с информацией о жестоких нападениях во Вроцлаве, мотивированных предрассудками в отношении национальности.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление Сутрика.

Мэр польского города прямо не упомянул ни об одном конкретном инциденте и также не упомянул, что речь идет о насилии в отношении украинцев. Однако его заявление было обнародовано вскоре после появления информации о жестоком нападении на молодую украинскую пару якобы из-за акцента.

"Я обращаюсь к жительницам и жителям Вроцлава в связи с последними шокирующими событиями. С огромной тревогой и возмущением я воспринял информацию о жестоких нападениях во Вроцлаве, мотивированных предвзятостью в отношении национальности", – написал Сутрик.

Он подчеркнул, что во Вроцлаве нет и не будет терпимости к насилию, мотивированному ненавистью, ксенофобией или национальными предрассудками.

"Каждый человек, независимо от того, на каком языке он говорит, откуда родом и во что верит, имеет право чувствовать себя во Вроцлаве в безопасности. Нападение на конкретного человека из-за его происхождения – это всегда нападение на все сообщество, которое мы вместе создаем, и именно так мы должны к нему относиться. Это уже не единичный инцидент, а тревожный сигнал, на который сообщество Вроцлава должно отреагировать со всей решимостью", – заявил мэр Вроцлава.

Он выразил соболезнования и поддержку пострадавшим и их близким, не уточняя, о ком идет речь, и выразил надежду, что виновных быстро задержат и они ответят за свои поступки.

Сутрик призвал жителей не оставаться равнодушными к насилию, языку ненависти и дискриминации.

"Давайте всегда реагировать, заботясь о собственной безопасности. Сообщайте о таких случаях в соответствующие службы. Если это безопасно, фиксируйте их и передавайте материалы в полицию. Каждая реакция имеет значение и может помочь предотвратить дальнейшие акты насилия", – написал мэр Вроцлава.

Он обратился ко всем политикам и общественным деятелям, отметив, что публичная риторика, обозначающая людей как "чужаков" или "худших", может привести к реальному насилию.

Генеральное консульство Украины во Вроцлаве призвало к оперативной реакции польских правоохранительных органов на инцидент, в результате которого пострадали украинцы. Глава МИД Андрей Сибига поручил генеральному консульству срочно принять необходимые меры реагирования.

Напомним, 20 июля в польском городе Познань избили 60-летнего мужчину после того, как он заступился за украинца, которого оскорбляли трое мужчин.