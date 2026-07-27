У Парижі чоловік скоїв напад з ножем, ймовірно з ісламістських мотивів: троє поранених
Новини — Понеділок, 27 липня 2026, 14:47 —
Троє людей постраждали внаслідок нападу з ножем у північній частині Парижа, нападник ймовірно діяв з ісламістських мотивів.
Про це повідомляє Le Figaro, пише "Європейська правда".
Напад стався в районі станції "Порт-де-Кліші" на півночі Парижа близько 11:30, невідомий з ножем накинувся на людей.
Двоє постраждалих госпіталізовані у дуже тяжкому стані, всього поранені троє.
Першим втрутився поліцейський, який у ті години не перебував на службі і випадково опинився поряд. Після того прибула підмога і нападника остаточно затримали.
У мережу потрапили відео, як нападник бігає з ножем по вулиці і згодом, повалений на землю каже, що "діяв за наказом Аллаха".
‼️🇫🇷 𝗔𝗟𝗘𝗥𝗧𝗘 𝗜𝗡𝗙𝗢 – « C’est Allah qui me l’a ordonné » : Une ATTAQUE AU COUTEAU vient d’avoir lieu à Paris, aux alentours de la place de Clichy.– Bastion (@BastionMediaFR) July 27, 2026
Un individu a poignardé 3 femmes, dont l’une serait enceinte. L’une des victimes est en URGENCE ABSOLUE.
Les victimes ont… pic.twitter.com/kjbPpBDOlT
Міністр внутрішніх справ Лоран Нуньєс на тлі подій закликав "проявити обережність в оцінці мотивів нападника".
Особу затриманого перевіряють. За даними від наближеного до слідства джерела, чоловік має проблеми з ментальним здоров'ям.
Нагадаємо, навесні в Іспанії заявили про ліквідацію джихадистського осередка, який планував теракт.
В Австрії чоловіка засудили до 15 років за планування джихадистського теракту на концерті Тейлор Свіфт у Відні у 2024 році.