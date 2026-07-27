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У Парижі чоловік скоїв напад з ножем, ймовірно з ісламістських мотивів: троє поранених

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Новини — Понеділок, 27 липня 2026, 14:47 — Марія Ємець

Троє людей постраждали внаслідок нападу з ножем у північній частині Парижа, нападник ймовірно діяв з ісламістських мотивів.

Про це повідомляє Le Figaro, пише "Європейська правда". 

Напад стався в районі станції "Порт-де-Кліші" на півночі Парижа близько 11:30, невідомий з ножем накинувся на людей. 

Двоє постраждалих госпіталізовані у дуже тяжкому стані, всього поранені троє. 

Першим втрутився поліцейський, який у ті години не перебував на службі і випадково опинився поряд. Після того прибула підмога і нападника остаточно затримали.

У мережу потрапили відео, як нападник бігає з ножем по вулиці і згодом, повалений на землю каже, що "діяв за наказом Аллаха". 

Міністр внутрішніх справ Лоран Нуньєс на тлі подій закликав "проявити обережність в оцінці мотивів нападника". 

Особу затриманого перевіряють. За даними від наближеного до слідства джерела, чоловік має проблеми з ментальним здоров'ям.  

Нагадаємо, навесні в Іспанії заявили про ліквідацію джихадистського осередка, який планував теракт.

В Австрії чоловіка засудили до 15 років за планування джихадистського теракту на концерті Тейлор Свіфт у Відні у 2024 році. 

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