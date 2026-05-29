В Австрії чоловіка засудили до 15 років за ґратами за спробу теракту на концерті Тейлор Свіфт

Австрійський суд засудив 21-річного чоловіка до тривалого ув’язнення за планування джихадистського теракту на концерті Тейлор Свіфт у Відні у 2024 році.

Про це пише Politico, передає "Європейська правда".

Ввечері 28 травня колегія присяжних суду у Вінер-Нойштадті визнала Берана А., австрійського громадянина північномакедонського походження, винним у замаху на вбивство, приналежності до терористичної групи та інших терористичних злочинах.

Чоловік зізнався у плануванні нападу і сказав, що розглядав можливість підірвати себе, як це зробив смертник під час нападу 2017 року на концерті Аріани Гранде в Манчестері, в результаті якого загинули 22 людини. Він також визнав, що був прихильником "Ісламської держави".

Його засудили до 15 років ув’язнення.

Співвідповідач Арда К. зі Словаччини був засуджений до 12 років ув’язнення. Хоча він не брав участі у плануванні нападу на концерт Тейлор Свіфт, прокурори заявили, що він та Беран А. обговорювали подальші напади в інших містах.

Присяжні також визнали підсудних винними у підбурюванні колишнього друга, Хасана Е., до здійснення нападу з ножем у Мецці у 2024 році, хоча обидва заперечували це звинувачення.

Як зазначається, Хасан Е. поранив ножем п’ятьох людей у найсвятішому місті ісламу, оскільки вважав, що мусульмани там не дотримуються своєї віри належним чином. Відтоді він перебуває під вартою в Саудівській Аравії.

Нагадаємо, у серпні 2024 року у Відні скасували три концерти американської попзірки Тейлор Свіфт через побоювання терактів – після того, як у звʼязку з ними затримали двох людей.

Один із затриманих, 19-річний хлопець, за даними поліції, планував теракти в районі Відня.

Він спочатку зізнався, що планував вибух, але пізніше відмовився від своїх свідчень. Проти нього в Австрії триває розслідування.

Також у Німеччині засудили підлітка, причетного до спроби теракту на концерті Тейлор Свіфт.