Трое человек пострадали в результате нападения с ножом в северной части Парижа; нападавший, вероятно, действовал по исламистским мотивам.

Об этом сообщает Le Figaro, пишет "Европейская правда".

Нападение произошло в районе станции "Порт-де-Клиши" на севере Парижа около 11:30, неизвестный с ножом набросился на людей.

Двое пострадавших госпитализированы в очень тяжелом состоянии, всего ранены трое.

Первым вмешался полицейский, который в тот момент не находился на службе и случайно оказался рядом. После этого прибыло подкрепление, и нападавшего окончательно задержали.

В сеть попали видео, на которых видно, как нападавший бегает с ножом по улице, а затем, поваленный на землю, говорит, что "действовал по велению Аллаха".

‼️🇫🇷 𝗔𝗟𝗘𝗥𝗧𝗘 𝗜𝗡𝗙𝗢 – « C’est Allah qui me l’a ordonné » : Une ATTAQUE AU COUTEAU vient d’avoir lieu à Paris, aux alentours de la place de Clichy.



Un individu a poignardé 3 femmes, dont l’une serait enceinte. L’une des victimes est en URGENCE ABSOLUE.



Les victimes ont… pic.twitter.com/kjbPpBDOlT – Bastion (@BastionMediaFR) July 27, 2026

Министр внутренних дел Лоран Нуньес на фоне событий призвал "проявить осторожность в оценке мотивов нападавшего".

Личность задержанного проверяется. По данным источника, близкого к следствию, у мужчины есть проблемы с психическим здоровьем.

Напомним, весной в Испании заявили о ликвидации джихадистской ячейки, которая планировала теракт.

В Австрии мужчину приговорили к 15 годам лишения свободы за планирование джихадистского теракта на концерте Тейлор Свифт в Вене в 2024 году.