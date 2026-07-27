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Новости — Понедельник, 27 июля 2026, 14:47 — Мария Емец, В Париже мужчина совершил нападение с ножом, вероятно, по исламистским мотивам: трое раненых

Трое человек пострадали в результате нападения с ножом в северной части Парижа; нападавший, вероятно, действовал по исламистским мотивам.

Об этом сообщает Le Figaro, пишет "Европейская правда".

Нападение произошло в районе станции "Порт-де-Клиши" на севере Парижа около 11:30, неизвестный с ножом набросился на людей.

Двое пострадавших госпитализированы в очень тяжелом состоянии, всего ранены трое.

Первым вмешался полицейский, который в тот момент не находился на службе и случайно оказался рядом. После этого прибыло подкрепление, и нападавшего окончательно задержали.

В сеть попали видео, на которых видно, как нападавший бегает с ножом по улице, а затем, поваленный на землю, говорит, что "действовал по велению Аллаха".

Министр внутренних дел Лоран Нуньес на фоне событий призвал "проявить осторожность в оценке мотивов нападавшего".

Личность задержанного проверяется. По данным источника, близкого к следствию, у мужчины есть проблемы с психическим здоровьем.

Напомним, весной в Испании заявили о ликвидации джихадистской ячейки, которая планировала теракт.

В Австрии мужчину приговорили к 15 годам лишения свободы за планирование джихадистского теракта на концерте Тейлор Свифт в Вене в 2024 году.

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