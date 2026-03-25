Правоохоронці ліквідували джихадистський осередок, який планував теракт в Іспанії

Спільна операція Національної поліції Іспанії та Головного управління територіального нагляду Марокко (DGST, внутрішня розвідувальна служба країни) призвела до арешту в середу трьох підозрюваних членів джихадистського осередку.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє El Pais.

Двоє підозрюваних були заарештовані в марокканському Танжері, а третій, якого вважають лідером угруповання, був затриманий в Пальмі, в резиденції в центрі цього іспанського міста.

За даними слідства, цей ватажок нібито планував атаку в Іспанії, використовуючи тактику "вовка-одинака" – термін, що використовується для опису джихадистів, які нібито діють без інструкцій або наказів.

Після цих арештів кількість підозрюваних у джихадизмі, затриманих цього року іспанськими силами безпеки, досягла 26 (23 в Іспанії і троє в інших країнах). Марокканська влада підкреслює, що з 2014 року спільні операції двох країн призвели до ліквідації понад 30 джихадистських осередків.

Заарештовані в північному марокканському місті були причетні до "фінансування і надання матеріально-технічної підтримки активним бойовикам" осередків "Ісламської держави", що діють в регіоні Сахеля на південь від Сахари і в Сомалі – африканських регіонах, де джихадизм набрав сили в останні роки.

Як повідомлялося, у грудні у німецькій землі Баварія силові структури запобігли ймовірному теракту на різдвяному ярмарку поблизу Дінгольфінга.

А у французькому Страсбурзі 27 листопада працівники, які доглядають за зеленими насадженнями, виявили в кущах неподалік різдвяного ярмарку справний пістолет і патрони.