У партії Мерца визначили нового генерального секретаря

У партії чинного канцлера Німеччини Фрідріха Мерца – Християнсько-демократичному союзі – обрали нового генерального секретаря.

Про це повідомляє Tagesschau, пише "Європейська правда".

Новим генеральним секретарем ХДС стала 44-річна депутатка Францішка Хопперманн, яка досі не була дуже публічною.

Федеральний виконавчий комітет партії одностайно підтримав її кандидатуру на цю посаду за номінацією Мерца.

Остаточне затвердження Хопперманн на посаді відбудеться на наступному з’їзді ХДС. Вона змінює на посаді Карстена Ліннеманна, який має стати федеральним міністром охорони здоров’я.

Нагадаємо, також тривають перестановки в уряді Фрідріха Мерца. Серед останнього, анонсували заміну міністра транспорту.

Прем’єр-міністр землі Саксонія-Ангальт закликав блок Мерца зупинити кадрові дебати, щоб не зашкодити виборам. У цій землі соцопитування показують велику рейтингову перевагу ультраправої "Альтернативи для Німеччини".



