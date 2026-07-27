В партии Мерца избрали нового генерального секретаря

В партии действующего канцлера Германии Фридриха Мерца – Христианско-демократическом союзе – избрали нового генерального секретаря.

Об этом сообщает Tagesschau, пишет "Европейская правда".

Новым генеральным секретарем ХДС стала 44-летняя депутатка Францишка Хопперманн, которая до сих пор не была очень публичной фигурой.

Федеральный исполнительный комитет партии единогласно поддержал ее кандидатуру на эту должность по предложению Мерца.

Окончательное утверждение Хопперманн в должности состоится на следующем съезде ХДС. Она сменяет на этом посту Карстена Линнеманна, который должен стать федеральным министром здравоохранения.

Напомним, также продолжаются перестановки в правительстве Фридриха Мерца. В частности, была анонсирована замена министра транспорта.

Премьер-министр земли Саксония-Анхальт призвал блок Мерца прекратить кадровые дебаты, чтобы не навредить выборам. В этой земле социологические опросы показывают значительное преимущество в рейтинге ультраправой "Альтернативы для Германии".