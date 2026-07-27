У Німеччині закликали блок Мерца зупинити кадрові дебати, щоб не зашкодити виборам

Прем’єр-міністр німецької федеральної землі Саксонія-Ангальт Свен Шульце вимагає якнайшвидше припинити кадрові дебати в керівному блоці ХДС/ХСС, щоб не зашкодити передвиборчій кампанії до місцевого парламенту.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Spiegel.

У Саксонії-Ангальт 6 вересня заплановані вибори до земельного парламенту. За даними опитування Insa, ультраправа "Альтернатива для Німеччини" набирає 41%, у той час як керівна партія ХДС – всього 24%. Вважається, що "АдН" може навіть отримати більшість у ландтазі.

За словами Шульце, через кадрові політичні суперечки на федеральному рівні місцевим політикам "справді майже неможливо зосередитися на тематиці регіону, стоячи біля виборчого намету". Тому він наполягає, щоб кадрові перестановки і дебати довкола них були остаточно завершені вже в понеділок.

В обід канцлер і голова ХДС Фрідріх Мерц після засідань керівних органів своєї партії планує представити нову генеральну секретарку ХДС.

Минулого тижня було ухвалено рішення, що керівник відомства федерального канцлера Торстен Фрай стане наступником Єнса Шпана, який пішов у відставку з посади голови фракції ХДС/ХСС у Бундестазі.

Нинішня міністерка охорони здоров'я Ніна Варкен має очолити відомство канцлера, а колишній головний секретар ХДС Карстен Ліннеманн стане її наступником.

У неділю стало відомо, що Мерц обрав новим міністром транспорту Штеффена Більгера, який до цього обіймав посаду відповідального секретаря фракції.

Звільнення попереднього міністра транспорту Патріка Шнідера викликало хвилю жорсткої критики всередині ХДС.

Уряд Мерца переживає кадрові зміни після того, як Єнс Шпан був змушений піти у відставку з посади голови фракції через скандал, пов’язаний з тим, що він скористався послугами сурогатної матері у США.