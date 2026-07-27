Мерц змінить ще одного міністра в рамках масштабних перестановок в уряді

В Німеччині Штеффен Більгер буде призначений новим міністром транспорту Німеччини замість Патріка Шнідера, який раніше попросив канцлера Фрідріха Мерца звільнити його на тлі масштабних перестановок в уряді.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на dpa.

47-річний Більгер має відповідний досвід. З березня 2018 року по грудень 2021 року цей представник консерваторів обіймав посаду парламентського державного секретаря в міністерстві транспорту.

Як член Християнсько-демократичного союзу (ХДС) канцлера Фрідріха Мерца, Більгер з травня 2025 року обіймав ключову посаду першого парламентського секретаря фракції ХДС/ХСС у Бундестазі. Більгер також входив до складу комітету Бундестагу з питань транспорту.

Шнідер, як видається, мав бути звільнений у рамках масштабних перестановок в уряді Мерца, тому він сам попросив про звільнення раніше в неділю.

"Цим кроком я роблю необхідні висновки з подій останніх днів і водночас прагну покласти край негідній ситуації, яка унеможливлює виконання необхідної, об’єктивної роботи", – заявив політик у коментарі для dpa.

Уряд Мерца останніми днями переживає кадрові зміни після того, як Єнс Шпан був змушений піти у відставку з посади голови фракції через скандал, пов’язаний з тим, що він скористався послугами сурогатної матері у США.

Ця відставка спричинила низку кадрових змін у міністерстві: соратник Мерца Торстен Фрай, колишній глава канцелярії, замінив Шпана, а його місце зайняла міністерка охорони здоров’я Ніна Варкен.

Як повідомляється, канцлер планував призначити економічного експерта ХДС Фріца Гюнцлера на посаду міністра транспорту, але той несподівано відмовився від неї.

Оглядачі відзначають, що Мерц скористався відставкою Шпана і провів перестановки, аби покращити становище свого вкрай непопулярного уряду напередодні регіональних виборів восени, на яких ультраправа партія "Альтернатива для Німеччини" може отримати свого першого земельного прем’єр-міністра.

Опитування у Німеччині підтверджують, що "Альтернатива для Німеччини" залишається найпопулярнішою партією на федеральному рівні і продовжує випереджати керівний блок.