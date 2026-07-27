Міністр оборони Польщі знову застеріг Україну від "культу Бандери" на шляху до ЄС

Віцепрем’єр та міністр оборони Польщі, голова Польської селянської партії Владислав Косіняк-Камиш продовжує наполягати, що нинішнє ставлення України до її історії може стати серйозною перешкодою на шляху до ЄС.

Про це він розповів в інтерв’ю WP, пише "Європейська правда".

Під час розмови міністр підтвердив, що вирішення історичних проблем у відносинах з Польщею є критично важливими у контексті євроінтеграції України.

"Україна не стане членом ЄС, якщо йтиме до нього під знаменом Бандери. Хорвати, якби глорифікували усташів, теж не увійшли б до Європейського Союзу. У Федеративній Республіці Німеччина сьогодні не глорифікують командирів Другої світової війни, навіть тих, які були солдатами, а не злочинцями. У Франції маршалу Петену сьогодні не ставлять пам'ятників. Тож це очевидна річ: європейську спільноту не будують на історії, яка є ворожою до цієї спільноти", – заявив Косіняк-Камиш.

Він додав, що мають статися три речі, щоб ситуація в історичних питаннях заспокоїлася.

"По-перше: вони (українці. – Ред.) мають зрозуміти, що об'єктивно те, що відбувалося на Волині, у Східній Малопольщі, у Східній Галичині в 1943 та 1944 роках, це був геноцид. Гинули невинні люди лише за те, що були поляками. Другим питанням є вшанування пам'яті. Важко не очікувати, що якщо солдати Вермахту мають свої могили, польські жертви повинні мати хрест, перед яким можна запалити лампадку. Третім пунктом є прощення", – сказав польський віцепрем’єр.

Водночас він вважає, що переговори з Україною про її вступ до ЄС триватимуть ще "багато років".

"Точно не буде так, як обіцяв президент Дуда у Верховній Раді. Не знаю, чи оточення "ПіС" (партії "Право і справедливість") хоче сьогодні пам'ятати, що їхній президент казав, ніби він не заспокоїться, поки Україна в терміновому порядку не вступить до Союзу як повноправний член. Питання в тому, чи Україна та її еліти насправді хочуть увійти до Європейського Союзу. Чи деяким не зручніше жити у світі, де немає правил ЄС, але є суперечливе використання частини благ", – сказав Косіняк-Камиш.

Лише минулого місяця Косіняк-Камиш заявив, що в України виникнуть серйозні проблеми зі вступом до ЄС, якщо вона не відмовиться від вшанування діячів ОУН і УПА.

Міністр також погодився із тезою щодо того, що в Києві є "певні сили", які не хочуть вступу своєї країни до Європейського Союзу.