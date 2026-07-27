Министр обороны Польши вновь предостерег Украину от "культа Бандеры" на пути в ЕС

Вице-премьер и министр обороны Польши, председатель Польской селянской партии Владислав Косиняк-Камыш продолжает настаивать на том, что нынешнее отношение Украины к своей истории может стать серьезным препятствием на пути в ЕС.

Об этом он рассказал в интервью WP, пишет "Европейская правда".

В ходе беседы министр подтвердил, что решение исторических проблем в отношениях с Польшей имеет решающее значение в контексте евроинтеграции Украины.

"Украина не станет членом ЕС, если будет идти в него под знаменем Бандеры. Хорваты, если бы прославляли усташей, тоже не вошли бы в Европейский Союз. В Федеративной Республике Германия сегодня не прославляют командиров Второй мировой войны, даже тех, кто был солдатами, а не преступниками. Во Франции маршалу Петену сегодня не ставят памятников. Поэтому это очевидно: европейское сообщество не строится на истории, которая враждебна этому сообществу", – заявил Косиняк-Камыш.

Он добавил, что должны произойти три вещи, чтобы ситуация в исторических вопросах успокоилась.

"Во-первых: они (украинцы. – Ред.) должны понять, что объективно то, что происходило на Волыни, в Восточной Малопольше, в Восточной Галиции в 1943 и 1944 годах, было геноцидом. Гибли невинные люди только за то, что были поляками. Второй вопрос касается почтения памяти. Трудно не ожидать, что если у солдат Вермахта есть свои могилы, то у польских жертв должен быть крест, перед которым можно зажечь лампадку. Третьим пунктом является прощение", – сказал польский вице-премьер.

В то же время он считает, что переговоры с Украиной о её вступлении в ЕС продлятся ещё "много лет".

"Точно не будет так, как обещал президент Дуда в Верховной Раде. Не знаю, хочет ли окружение "ПиС" (партии "Право и справедливость") сегодня помнить, что их президент говорил, будто он не успокоится, пока Украина в срочном порядке не вступит в Союз как полноправный член. Вопрос в том, действительно ли Украина и её элиты хотят вступить в Европейский Союз. Или некоторым не удобнее жить в мире, где нет правил ЕС, но есть противоречивое использование части благ", – сказал Косиняк-Камыш.

Буквально в прошлом месяце Косиняк-Камыш заявил, что у Украины возникнут серьёзные проблемы с вступлением в ЕС, если она не откажется от чествования деятелей ОУН и УПА.

Министр также согласился с тезисом о том, что в Киеве есть "определённые силы", которые не хотят вступления своей страны в Европейский Союз.