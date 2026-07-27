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Макрон вирушає в охоплений пожежами регіон на південному заході

Новини — Понеділок, 27 липня 2026, 15:42 — Марія Ємець

Президент Франції Емманюель Макрон понеділок прибуде в охоплений безпрецедентними лісовими пожежами департамент Жиронда. 

Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда". 

Макрон у другій половині дня 27 липня прибуде у департамент Жиронда, де багато днів поспіль триває боротьба з лісовими пожежами, що знищили десятки гектарів території і призвели до евакуації сотень тисяч людей. 

Президент планує зустрітися з усіма службами реагування та місцевою владою, щоб висловити їм підтримку і подяку за роботу. Перед тим вранці Макрон був присутній на міжміністерській кризовій нараді стосовно ситуації з пожежами. 

Відносно нещодавно Макрон приїздив на південний захід з нагоди проїзду там одного з етапів всесвітньо відомих велозмагань "Тур де Франс". 

Жиронда залишається місцем найгірших у Франції лісових пожеж. Та, що почалась минулої середи у муніципалітеті Сомос, спустошила вже 42 тисячі гектарів і спричинила евакуацію 220 тисяч місцевих мешканців і туристів. Постраждали 84 вогнеборці. 

За песимістичними прогнозами, пожежі у регіоні не вдасться загасити аж до осені

Окрім того, пожежі меншого масштабу гасять у департаментах Ланди, Вар, Верхні Альпи, Верхня Корсика. 

Вкрай складна ситуація також в Іспанії, де гасять масштабні пожежі довкола Мадрида. 27 липня регіональний уряд повідомив, що протягом ночі поширення вогню на нові території сповільнилось



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Франція стихійні лиха
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