Макрон вирушає в охоплений пожежами регіон на південному заході

Президент Франції Емманюель Макрон понеділок прибуде в охоплений безпрецедентними лісовими пожежами департамент Жиронда.

Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда".

Макрон у другій половині дня 27 липня прибуде у департамент Жиронда, де багато днів поспіль триває боротьба з лісовими пожежами, що знищили десятки гектарів території і призвели до евакуації сотень тисяч людей.

Президент планує зустрітися з усіма службами реагування та місцевою владою, щоб висловити їм підтримку і подяку за роботу. Перед тим вранці Макрон був присутній на міжміністерській кризовій нараді стосовно ситуації з пожежами.

Відносно нещодавно Макрон приїздив на південний захід з нагоди проїзду там одного з етапів всесвітньо відомих велозмагань "Тур де Франс".

Жиронда залишається місцем найгірших у Франції лісових пожеж. Та, що почалась минулої середи у муніципалітеті Сомос, спустошила вже 42 тисячі гектарів і спричинила евакуацію 220 тисяч місцевих мешканців і туристів. Постраждали 84 вогнеборці.

За песимістичними прогнозами, пожежі у регіоні не вдасться загасити аж до осені.

Окрім того, пожежі меншого масштабу гасять у департаментах Ланди, Вар, Верхні Альпи, Верхня Корсика.

Вкрай складна ситуація також в Іспанії, де гасять масштабні пожежі довкола Мадрида. 27 липня регіональний уряд повідомив, що протягом ночі поширення вогню на нові території сповільнилось.





