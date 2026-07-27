В Іспанії заявили, що поширення лісових пожеж біля Мадрида сповільнилось

В Іспанії регіональний уряд Мадрида заявив, що протягом ночі поширення пожеж у Мадридській автономній спільноті сповільнилося.

Про це йдеться в заяві місцевої влади в Х, повідомляє "Європейська правда".

Згідно із заявою, це дозволило пожежним службам вжити заходів з їх гасіння.

Водночас представники влади попередили, що пожежа залишається активною і не стабілізувалася.

"Виявлено три фронти, найактивніший з яких розташований на північ від водосховища Сан-Хуан. Громадянам рекомендується й надалі дотримуватися максимальної обережності та стежити за розвитком ситуації з офіційних джерел", – йдеться у заяві.

24 липня через пожежі довкола Мадрида у регіоні оголосили надзвичайний стан.

Іспанія попросила ЄС про допомогу у боротьбі з масштабними лісовими пожежами у кількох провінціях.

Від лісових пожеж потерпає і сусідня Франція, найгіршу з них наразі гасять на південному заході країни у департаменті Жиронда. Париж також попросив ЄС про допомогу.