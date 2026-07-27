У Франції прогнозують, що лісові пожежі біля Бордо можуть тривати до осені

У Франції підполковник Національної федерації пожежників Давид Аннотель не виключив, що лісові пожежі, які вирують в регіоні Бордо, не вдасться повністю загасити до кінця літа.

Про це повідомляє Le Figaro, інформує "Європейська правда".

За словами Аннотеля, "протягом багатьох тижнів і місяців доведеться розраховувати на підкріплення, яке продовжуватиме надходити з усієї Франції".

Він порівняв цю пожежу з пожежею в Ландірасі у 2022 році, яку було оголошено погашеною лише наприкінці вересня.

Тим часом представники влади запевнили, що попри те, що пожежа досі не взята під контроль, евакуацію з Бордо проводити не планують.

"На цей час евакуація Бордо не планується", – сказала речниця регіонального уряду Мод Брегон.

Водночас вона наголосила, що необхідно "залишатися надзвичайно обережними".

Пожежа, що вирує на південному заході, настільки потужна, що створює власні погодні умови, через що будь-які прогнози стають особливо ризикованими.

Пожежа у департаменті Жиронда біля Бордо, що триває з середи, продовжує розростатися і повзе у напрямку міста. Для локалізації полум’я французька влада з вечора 25 липня залучає армію.

Французькі органи влади повідомили в неділю, 26 липня, що 220 000 людей було евакуйовано з району великої лісової пожежі, яка вирує на південному заході країни і зараз загрожує місту Бордо.

У Франції також рекомендують туристам утриматися від поїздок до департаменту Жиронда.