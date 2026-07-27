Макрон отправляется в охваченный пожарами регион на юго-западе

Президент Франции Эмманюэль Макрон в понедельник прибудет в департамент Жиронда, охваченный беспрецедентными лесными пожарами.

Об этом сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда".

Во второй половине дня 27 июля Макрон прибудет в департамент Жиронда, где уже много дней подряд продолжается борьба с лесными пожарами, уничтожившими десятки гектаров территории и приведшими к эвакуации сотен тысяч человек.

Президент планирует встретиться со всеми службами реагирования и местными властями, чтобы выразить им поддержку и благодарность за работу. Ранее утром Макрон присутствовал на межведомственном кризисном совещании по ситуации с пожарами.

Сравнительно недавно Макрон приезжал на юго-запад по случаю прохождения там одного из этапов всемирно известных велогонок "Тур де Франс".

Жиронда остается местом самых разрушительных в Франции лесных пожаров. Пожар, начавшийся в минувшую среду в муниципалитете Сомос, уже опустошил 42 тысячи гектаров и привел к эвакуации 220 тысяч местных жителей и туристов. Пострадали 84 пожарных.

По пессимистическим прогнозам, пожары в регионе не удастся потушить вплоть до осени.

Кроме того, пожары меньшего масштаба тушат в департаментах Ланды, Вар, Верхние Альпы, Верхняя Корсика.

Крайне сложная ситуация также в Испании, где тушат масштабные пожары вокруг Мадрида. 27 июля региональное правительство сообщило, что в течение ночи распространение огня на новые территории замедлилось.