Министр обороны Польши намекнул, что если Украина не поспешит, то МиГ-29 продадут болгарам

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Болгария хотела бы приобрести польские самолеты МиГ-29, в которых заинтересована Украина, но Варшава по-прежнему не исключает попыток договориться с Киевом.

Об этом, как пишет "Европейская правда", он рассказал в интервью WP.

Косиняк-Камыш заявил, что результат переговоров сегодня зависит от украинской стороны, поскольку предложение Польши "лежит на столе". Он также пояснил, что Варшава рассчитывает получить взамен современные дронные технологии.

"Видя, как Украина развила дронную промышленность и продает дроны на Ближний Восток – то есть не все дроны, которые она производит, тратит на войну, а значит, обладает мощностями, превышающими потребности на фронте и для нужд собственной армии, и зарабатывает на этом, – пришло время сказать, чего мы от них ожидаем. Ноу-хау в том, в чём они сильны. И чтобы они вступили в сотрудничество. Чтобы передали нам часть дронов, которыми мы могли бы пользоваться", – сказал Косиняк-Камыш

По его словам, это имеет символическое, а не только практическое значение, он "несколько разочарован тем, что даже этот символический аспект не удалось реализовать".

Министр сообщил, что сейчас ведутся обсуждения между штабами по поводу обслуживания этих самолетов и их ремонта: кто должен их проводить, за чей счет это должно происходить.

"Эти самолеты в хорошем состоянии. Настолько хорошем, что болгары хотят их купить. Если кто-то заинтересован заплатить за них, это означает, что они действительно хороши", – сказал Косиняк-Камыш.

Вместе с тем он добавил, что первоочередной задачей является достижение договоренности с Украиной.

"Если это не удастся – ну что ж, пожалуйста. Времени для Украины в этом вопросе остается всё меньше, в ближайшие недели должно быть принято окончательное решение", – заявил министр.

В конце июня Косиняк-Камыш говорил, что Украина отказалась от соглашения "МиГи в обмен на дроны". Через несколько дней он сказал, что это произошло из-за исторического спора между Киевом и Варшавой.

Но уже в июле Косиняк-Камыш говорил, что достичь соглашения по этому вопросу реально.