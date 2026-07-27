Чорногорія введе візи для росіян з 1 листопада

Уряд Чорногорії ухвалив рішення про запровадження з 1 листопада 2026 року віз для громадян Росії.

Про це йдеться у повідомленні на сайті чорногорського уряду у понеділок, пише "Європейська правда".

Цей крок зроблено у рамках повного узгодження Чорногорією своєї візової політики з візовою політикою Європейського Союзу. Тим самим Подгориця виконала одну з кінцевих умов для закриття переговорного розділу 24 – "Правосуддя, свобода та безпека".

"Це підтверджує відданість нашої країни європейській інтеграції, а також створює умови для залучення близько 4 мільйонів євро в рамках Європейського плану зростання для Західних Балкан", – йдеться у повідомленні уряду.

У ньому, зокрема, сказано, що 23 липня уряд Чорногорії ухвалив зміни, за якими громадянам країн, які спричиняли невідповідності між візовим режимом Чорногорії та ЄС (Білорусь, Китай, Росія, Саудівська Аравія та Туреччина), з 1 листопада 2026 року необхідна віза для в’їзду до Чорногорії.

В уряді додали, що Міністерство закордонних справ інтенсивно вживає заходів, які пом’якшать можливі негативні наслідки цих змін, щоб процес отримання чорногорської візи був якомога простішим і доступнішим.

Чорногорія сподівається стати членом ЄС у 2028 році і глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявляла, що це може стати реальністю.

22 квітня країни ЄС домовилися розпочати роботу над договором про приєднання цієї невеликої балканської держави.

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