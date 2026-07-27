Черногория введет визы для россиян с 1 ноября

Правительство Черногории приняло решение о введении с 1 ноября 2026 года виз для граждан России.

Об этом говорится в сообщении на сайте правительства Черногории, опубликованном в понедельник, пишет "Европейская правда".

Этот шаг сделан в рамках полного согласования Черногорией своей визовой политики с визовой политикой Европейского Союза. Тем самым Подгорица выполнила одно из конечных условий для закрытия переговорного раздела 24 – "Правосудие, свобода и безопасность".

"Это подтверждает приверженность нашей страны европейской интеграции, а также создает условия для привлечения около 4 миллионов евро в рамках Европейского плана роста для Западных Балкан", – говорится в сообщении правительства.

В нём, в частности, говорится, что 23 июля правительство Черногории приняло поправки, согласно которым гражданам стран, которые вызывали несоответствия между визовым режимом Черногории и ЕС (Беларусь, Китай, Россия, Саудовская Аравия и Турция), с 1 ноября 2026 года потребуется виза для въезда в Черногорию.

В правительстве добавили, что Министерство иностранных дел активно принимает меры, которые смягчат возможные негативные последствия этих изменений, чтобы процесс получения черногорской визы был как можно проще и доступнее.

Черногория надеется стать членом ЕС в 2028 году, и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что это может стать реальностью.

22 апреля страны ЕС договорились приступить к работе над договором о присоединении этого небольшого балканского государства.

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