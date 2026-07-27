Винищувачі НАТО чотири рази підіймалися у повітря для супроводу літаків РФ над Балтією

Винищувачі, які виконують функції повітряного патрулювання НАТО в країнах Балтії, чотири рази злітали для виявлення та супроводу російських літаків протягом 20-26 липня.

Про це повідомили в Міністерстві оборони Литви, пише "Європейська правда".

21 липня винищувачі НАТО здійснили політ для ідентифікації двох російських літаків Ту-22М та двох винищувачів Су-35С. Літаки перебували у міжнародному повітряному просторі, але здійснювали політ без увімкнених транспондерів, без планів польотів та не підтримували радіозв'язку з Регіональним центром управління повітряним рухом (RSVC).

Того ж дня також було ідентифіковано літак Су-30СМ, який так само рухався з порушеннями правил польоту.

23 липня винищувачі повітряного патрулювання НАТО здійснили спробу ідентифікувати російський розвідувальний літак Іл-20М, що летів у міжнародному повітряному просторі з материкової частини Росії до Калінінградської області.

А 25 липня авіація союзників провела ідентифікацію ще одного літака Іл-20М. В обох випадках повітряні судна рухалися з вимкненими транспондерами, без планів польоту та без зв’язку з RSVC.

20 липня у Міноборони Литви повідомили про три випадки, коли винищувачі НАТО підіймалися в повітря для ідентифікації та супроводу російських військових літаків, що летіли в міжнародному повітряному просторі.

2 липня британські винищувачі F-35, що злетіли з авіаносця HMS Prince of Wales у Норвезькому морі, перехопили та супроводили російські літаки.