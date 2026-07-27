Истребители НАТО четыре раза поднимались в воздух для сопровождения самолетов РФ над Балтией

Истребители, выполняющие функции воздушного патрулирования НАТО в странах Балтии, четыре раза поднимались в воздух для обнаружения и сопровождения российских самолетов в период с 20 по 26 июля.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Литвы, пишет "Европейская правда".

21 июля истребители НАТО совершили вылет для идентификации двух российских самолетов Ту-22М и двух истребителей Су-35С. Самолеты находились в международном воздушном пространстве, но совершали полет без включенных транспондеров, без планов полетов и не поддерживали радиосвязь с Региональным центром управления воздушным движением (RSVC).

В тот же день также был идентифицирован самолет Су-30СМ, который также двигался с нарушениями правил полета.

23 июля истребители воздушного патрулирования НАТО предприняли попытку идентифицировать российский разведывательный самолет Ил-20М, летевший в международном воздушном пространстве из материковой части России в Калининградскую область.

А 25 июля авиация союзников провела идентификацию еще одного самолета Ил-20М. В обоих случаях воздушные суда летели с выключенными транспондерами, без планов полёта и без связи с RSVC.

20 июля в Минобороны Литвы сообщили о трёх случаях, когда истребители НАТО поднимались в воздух для идентификации и сопровождения российских военных самолётов, летевших в международном воздушном пространстве.

2 июля британские истребители F-35, взлетевшие с авианосца HMS Prince of Wales в Норвежском море, перехватили и сопроводили российские самолеты.