Парламент Албанії схвалив оборонний кредит від США на $302 млн для військових закупівель

Парламент Албанії схвалив отримання кредиту від США у розмірі 302 мільйони доларів для фінансування військових закупівель у той час, як ця країна-член НАТО збільшує видатки на оборону та готується до проведення наступного саміту Альянсу.

Про це повідомило агентство Bloomberg, пише "Європейська правда".

У понеділок депутати в Тирані вдалися до прискореної процедури, щоб ухвалити оборонне рішення. Опозиційні політики заявили, що підтримують інвестиції у військову сферу, але висловили заперечення щодо того, що їм було надано замало часу для вивчення угоди, окремі частини якої були конфіденційними і вимагали від депутатів підписання декларацій для доступу.

Хоча уряд Албанії не оприлюднив процентну ставку і не назвав обладнання та послуги, які планує придбати за ці кошти, Міністерство оборони заявило, що кредит буде спрямований на фінансування закупівель для повітряних, сухопутних і військово-морських сил Албанії, а також на кіберзахист, системи управління та військову інфраструктуру.

Голосування відбулося на тлі протестів, що тривають вже два місяці, через плани будівництва курорту, пов’язаного із Джаредом Кушнером, зятем президента США Дональда Трампа.

Кредит на оборону буде надано в рамках американської програми "Зовнішнє військове фінансування", а інтереси Вашингтона представлятиме Агентство з питань оборонного та безпекового співробітництва.

Кредит буде погашатися протягом 12 років і виділятися поступово на конкретні військові потреби. Албанія матиме 48 місяців на активацію фінансування, з пільговим періодом тривалістю до 12 місяців.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте підтвердив цього місяця, що наступний саміт Альянсу відбудеться в Албанії, хоча точні терміни ще не визначені.

Як повідомляла "Європейська правда", в рішенні НАТО не виявилося згадки про проведення наступного саміту в Албанії, як це відбувається зазвичай, оскільки згадку про Албанію заблокували США.

Повний коментований текст документа дивіться за посиланням: "Добрі новини для України, погані для Албанії: текст рішення саміту НАТО".