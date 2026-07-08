Рютте пообіцяв Албанії наступний саміт НАТО, але ще невідомо коли

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте обіцяє, що Альянс виконає своє минулорічне рішення про проведення саміту в Албанії.

Про це він заявив на пресконференції у Анкарі після завершення саміту НАТО, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Відповідаючи на запитання про наступний саміт Альянсу, Рютте запевнив, що Альянс не змінює рішення про місце саміту, попри те, що не став підтверджувати це у офіційній заяві.

"Наступний саміт буде в Албанії, це – рішення, ухвалене в Гаазі, але ми ще маємо вирішити щодо часу його проведення", – заявив генсек.

Як повідомляла "Європейська правда", в рішенні НАТО не виявилося згадки про проведення наступного саміту в Албанії, як це відбувається зазвичай, оскільки згадку про Албанію заблокували США.

Утім, заява Рютте затверджує, що попередня позиція Альянсу лишається чинною.

Як повідомлялося, в НАТО ухвалили рішення про 140 млрд євро військової допомоги Україні.

Повний коментований текст документа дивіться за посиланням: "Добрі новини для України, погані для Албанії: текст рішення саміту НАТО".