Парламент Албании одобрил оборонный кредит от США на $302 млн на военные закупки

Парламент Албании одобрил получение кредита от США в размере 302 млн долларов для финансирования военных закупок, в то время как эта страна-член НАТО увеличивает расходы на оборону и готовится к проведению следующего саммита Альянса.

Об этом сообщило агентство Bloomberg, пишет "Европейская правда".

В понедельник депутаты в Тиране прибегли к ускоренной процедуре, чтобы принять решение в сфере обороны. Оппозиционные политики заявили, что поддерживают инвестиции в военную сферу, но выразили возражения по поводу того, что им было предоставлено слишком мало времени для изучения соглашения, отдельные части которого были конфиденциальными и требовали от депутатов подписания деклараций для доступа.

Хотя правительство Албании не обнародовало процентную ставку и не назвало оборудование и услуги, которые планирует приобрести на эти средства, Министерство обороны заявило, что кредит будет направлен на финансирование закупок для воздушных, сухопутных и военно-морских сил Албании, а также на киберзащиту, системы управления и военную инфраструктуру.

Голосование состоялось на фоне протестов, продолжающихся уже два месяца, из-за планов строительства курорта, связанного с Джаредом Кушнером, зятем президента США Дональда Трампа.

Кредит на оборону будет предоставлен в рамках американской программы "Внешнее военное финансирование", а интересы Вашингтона будет представлять Агентство по вопросам оборонного и безопасности сотрудничества.

Кредит будет погашаться в течение 12 лет и выделяться постепенно на конкретные военные нужды. У Албании будет 48 месяцев на активацию финансирования, с льготным периодом продолжительностью до 12 месяцев.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подтвердил в этом месяце, что следующий саммит Альянса состоится в Албании, хотя точные сроки еще не определены.

Как сообщала "Европейская правда", в решении НАТО не оказалось упоминания о проведении следующего саммита в Албании, как это происходит обычно, поскольку упоминание об Албании заблокировали США.

Полный аннотированный текст документа смотрите по ссылке: "Хорошие новости для Украины, плохие для Албании: текст решения саммита НАТО".