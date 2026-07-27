У румунському повіті вдруге за день оголошували повітряну тривогу через цілі з України

У румунському повіті Тулча, що на кордоні з Україною, у понеділок двічі оголошували повітряну тривогу через ризик падіння літальних об’єктів.

Про це повідомило Digi24 з посиланням на Міноборони Румунії, передає "Європейська правда".

У Міністерстві оборони уточнили, що йшлося про "групу повітряних цілей", які переміщалися поблизу кордону України з Румунією. Тривога розпочалася о 16 за місцевим часом та була скасована о 16:46.

Про падіння чи потрапляння у повітряний простір країни літальних апаратів не повідомлялося.

Це вже другий подібний інцидент у повіті Тулча від початку доби. Вранці 27 липня система радіолокаційного спостереження Міністерства оборони виявила повітряну ціль на схід від Суліни. Два літаки F-16 з 86-ї авіабази у Фетешті піднялися в повітря о 08:53 для моніторингу ситуації. Зазначається, що згодом ціль покинула повітряний простір Румунії.

У неділю, 26 липня президент Румунії Нікушор Дан заявив про нове збиття дрона над територією країни – це був третій такий інцидент за останні три дні.

Він також нагадав, що згідно з розслідуванням, проведеним Генеральною прокуратурою, збитий у п’ятницю, 25 липня, дрон належить до типу "Шахед", який використовується Російською Федерацією у війні проти України.

Після серії випадків залітання "Шахедів" на свою територію Румунія оголосила про рішення відкликати свого посла у Росії для консультацій та вислати російського дипломата з країни.