В румынском жудце второй раз за день объявили воздушную тревогу из-за целей с территории Украины

В румынском жудеце Тулча, расположенном на границе с Украиной, в понедельник дважды объявили воздушную тревогу из-за риска падения летательных объектов.

Об этом сообщило Digi24 со ссылкой на Минобороны Румынии, передает "Европейская правда".

В Министерстве обороны уточнили, что речь шла о "группе воздушных целей", которые перемещались вблизи границы Украины с Румынией. Тревога началась в 16:00 по местному времени и была отменена в 16:46.

О падении или вторжении в воздушное пространство страны летательных аппаратов не сообщалось.

Это уже второй подобный инцидент в жудеце Тулча с начала суток. Утром 27 июля система радиолокационного наблюдения Министерства обороны обнаружила воздушную цель к востоку от Сулины. Два самолета F-16 с 86-й авиабазы в Фетешти поднялись в воздух в 08:53 для мониторинга ситуации. Отмечается, что впоследствии цель покинула воздушное пространство Румынии.

В воскресенье, 26 июля, президент Румынии Никушор Дан заявил о новом сбивании дрона над территорией страны – это был третий подобный инцидент за последние три дня.

Он также напомнил, что, согласно расследованию, проведенному Генеральной прокуратурой, сбитый в пятницу, 25 июля, дрон относится к типу "Шахед", который используется Российской Федерацией в войне против Украины.

После серии случаев пролета "Шахедов" над своей территорией Румыния объявила о решении отозвать своего посла в России для консультаций и выслать российского дипломата из страны.