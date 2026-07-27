Уряд Австрії пропонує збільшити терміни військової служби

Австрія планує продовжити військову службу з шести до дев'яти місяців, щоб адаптуватися до безпекової ситуації, яка змінилася через війну Росії проти України.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters.

Австрія роками намагається зміцнити та краще оснастити свої збройні сили, які, за словами влади, наразі не зможуть захистити країну від серйозного нападу з боку іноземної держави.

"За останні роки, місяці та тижні ситуація з безпекою кардинально змінилася. Мрія про тривалий мир у Європі остаточно розбилася, щонайпізніше, з початком російської агресії проти України", – заявив австрійський канцлер Крістіан Штокер на пресконференції поблизу Зальцбурга.

Як зазначив канцлер, також з'явилися нові загрози, зокрема гібридні атаки та кібервійна.

"Ці події чітко показують, що Австрія ​повинна більшою мірою розраховувати на власні сили для забезпечення самодостатності та захисту населення", – додав він.

Наразі австрійські юнаки та чоловіки, зазвичай до свого 18-річчя, мають вибір між військовою службою та дев’ятимісячною цивільною альтернативою, в рамках якої вони зазвичай працюють у таких установах, як служба швидкої допомоги або будинки для людей похилого віку.

Уряд заявив, що планує надати можливість добровільно продовжити так звану цивільну службу на два місяці.

Також планується перейти на модель військової служби для резервістів, за якою призовники повинні пройти наступні навчання протягом 10 років після першої служби. Щоб зробити військову службу більш привабливою, плануються пільги, такі як святкові дні та майже подвоєння оплати праці до 1000 євро на місяць.

Однак для внесення цих змін потрібно буде ухвалити законодавство двома третинами голосів у парламенті, для чого уряду потрібна підтримка опозиційних "Зелених" або ультраправої Австрійської партії свободи (FPÖ). Переговори про ці поправки ще не розпочалися.

У лютому президент Австрії Александер Ван дер Беллен висловився за продовження термінів обов’язкової військової служби на тлі дебатів щодо реформування служби в армії.

У грудні сусідня до Австрії Німеччина схвалила закон про модернізацію військової служби.