Правительство Австрии предлагает увеличить сроки военной службы

Австрия планирует продлить военную службу с шести до девяти месяцев, чтобы адаптироваться к изменившейся в связи с войной России против Украины обстановке в сфере безопасности.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters.

Австрия на протяжении многих лет пытается укрепить и лучше оснастить свои вооруженные силы, которые, по словам властей, в настоящее время не смогут защитить страну от серьезного нападения со стороны иностранного государства.

"За последние годы, месяцы и недели ситуация с безопасностью кардинально изменилась. Мечта о длительном мире в Европе окончательно разбилась, самое позднее, с началом российской агрессии против Украины", – заявил австрийский канцлер Кристиан Штокер на пресс-конференции недалеко от Зальцбурга.

Как отметил канцлер, также появились новые угрозы, в частности гибридные атаки и кибервойна.

"Эти события ясно показывают, что Австрия должна в большей степени рассчитывать на собственные силы для обеспечения самодостаточности и защиты населения", – добавил он.

В настоящее время австрийские юноши и мужчины, как правило, до достижения 18-летнего возраста, могут выбирать между военной службой и девятимесячной гражданской альтернативой, в рамках которой они обычно работают в таких учреждениях, как служба скорой помощи или дома престарелых.

Правительство заявило, что планирует предоставить возможность добровольно продлить так называемую гражданскую службу на два месяца.

Также планируется перейти на модель военной службы для резервистов, согласно которой призывники должны пройти последующие учения в течение 10 лет после первой службы. Чтобы сделать военную службу более привлекательной, планируются льготы, такие как праздничные дни и почти удвоение оплаты труда до 1000 евро в месяц.

Однако для внесения этих изменений потребуется принять закон двумя третями голосов в парламенте, для чего правительству нужна поддержка оппозиционных "Зеленых" или ультраправой Австрийской партии свободы (FPÖ). Переговоры об этих поправках еще не начались.

В феврале президент Австрии Александр Ван дер Беллен высказался за продление сроков обязательной военной службы на фоне дебатов о реформировании службы в армии.

В декабре соседняя с Австрией Германия приняла закон о модернизации военной службы.