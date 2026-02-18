Президент Австрії виступив за продовження термінів військової служби

Президент Австрії Александер Ван дер Беллен висловився за продовження термінів обов’язкової військової служби на тлі дебатів щодо реформування служби в армії.

Про це, як пише "Європейська правда", австрійський президент написав на платформі X.

Країна давно розглядає питання про реформу обов'язкової військової служби. Наразі в Австрії діє вимога щодо шести місяців у армії для всіх 17-річних чоловіків з можливістю замінити її соціальною роботою.

"З огляду на геополітичну ситуацію та з метою покращення безпеки солдатів, як головнокомандувач, я підтримую пропозицію комісії щодо забезпечення кращої підготовки Збройних сил Австрії шляхом продовження обов'язкової військової служби. Австрії потрібні сучасні та боєздатні збройні сили", – написав Ван дер Беллен.

У січні державна комісія, якій було доручено оцінити поточну військову службу, рекомендувала продовжити її та збільшити кількість навчань для резервістів.

Реформа військової служби в Австрії запланована на 2027 рік. Консервативна ÖVP, найбільша партія в урядовій коаліції Австрії, виступає за зміни до законодавства, які передбачають вісім місяців служби, а потім два місяці навчань у резерві, з можливістю обрати 12-місячну державну службу.

Водночас Соціал-демократи (SPÖ) та ліберальна партія NEOS все ще неохоче погоджуються на продовження термінів.

Щоб ухвалити таку військову реформу, уряду знадобляться додаткові голоси від опозиції.

Нагадаємо, у грудні сусідня до Австрії Німеччина схвалила закон про модернізацію військової служби.

Раніше німецький міністр оборони країни Борис Пісторіус висловив очікування, що цього року Бундесверу вдасться завербувати 20 тисяч добровольців з огляду на реформу військової служби.

У січні Бундесвер почав розсилати анкети 18-річним для проходження відбору на військову службу.