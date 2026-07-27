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У Польщі очікують новий період екстремальної спеки: місцями до 40°C

Новини — Понеділок, 27 липня 2026, 20:27 — Марія Ємець

У Польщі на початку серпня очікують повернення вкрай спекотної погоди, місцями стовпчик термометра може наблизитись до 40°C.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда". 

Після рекордної для Польщі спеки в кінці червня, липень видався прохолодним та дощовим, особливо на півночі, проте у наступні 10 днів очікується повернення екстремальої спеки. 

Високі температури почнуться з середи та сягнуть піку орієнтовно 3-5 серпня. 

З четверга денні показники у багатьох місцях, окрім півночі та сходу, будуть перевищувати позначку 30 і можуть сягати 36-38°C .

У пікові дні спеки 3-5 серпня найвищі показники на території країни можуть сягати 40°C. 

Екстремальна спека повертається також до Іспанії та Франції, що може ще більше ускладнити боротьбу з масштабними лісовими пожежами. 

Під час червневої хвилі спеки у Польщі зафіксували найвищу температуру за весь час спостережень – 40,5 °C. 

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