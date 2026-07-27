В Польше ожидается новый период экстремальной жары: местами до 40°C

В Польше в начале августа ожидается возвращение крайне жаркой погоды, местами столбик термометра может приблизиться к 40 °C.

Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".

После рекордной для Польши жары в конце июня июль оказался прохладным и дождливым, особенно на cевере, однако в ближайшие 10 дней ожидается возвращение экстремальной жары.

Высокие температуры начнутся со среды и достигнут пика примерно 3–5 августа.

С четверга дневные показатели во многих местах, кроме севера и востока, будут превышать отметку 30 и могут достигать 36–38°C.

В пиковые дни жары 3–5 августа максимальные показатели на территории страны могут достигать 40°C.

Экстремальная жара возвращается также в Испанию и Францию, что может ещё больше осложнить борьбу с масштабными лесными пожарами.

Во время июньской волны жары в Польше зафиксировали самую высокую температуру за всё время наблюдений – 40,5°C.