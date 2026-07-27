На Іспанію, що бореться з масштабними пожежами, насуває нова хвиля спеки

З середи в Іспанії почнеться чергова хвиля екстремальної спеки, що ризикує додатково погіршити ситуацію з масштабними лісовими пожежами довкола Мадрида.

Про це повідомляє El Pais, пише "Європейська правда".

Іспанська державна метеослужба Aemet оголосила, що з середини тижня в країні очікується нова хвиля спеки, що стане вже четвертою за літо 2026 року. Спекотні дні почнуться з 29 липня і триватимуть попередньо до неділі 2 серпня.

"Погодні умови для боротьби з пожежами погіршаться, тому що починається новий епізод великої спеки, з низькою вологістю та, місцями, сильним поривчастим вітром", – зазначив речник Aemet Рубен дель Кампо.

За останніми оцінками, пожежі у провінціях Мадрид, Авіла й Толедо спустошили 77 000 гектарів території та призвели до евакуації або обмежень у пересуванні 90 тисяч людей.

Від пожеж потерпає також сусідня Франція, де кількість евакуйованих перевищила 200 тисяч. Найскладніша ситуація – у департаменті Жиронда на південному заході.

Для локалізації полум’я французька влада з вечора 25 липня залучає армію, туди прямує президент країни Емманюель Макрон, щоб висловити солідарність із залученими службами.

За песимістичними прогнозами, пожежі у регіоні не вдасться загасити аж до осені.

У Єврокомісії попередили, що Механізм цивільного захисту ЄС вже вичерпує свої можливості у гасінні лісових пожеж.