У Польщі затримали двох підозрюваних у побитті української пари 

Міністр внутрішніх справ Польщі Марчин Кервінський повідомив про затримання двох чоловіків, яких підозрюють у жорстокому побитті пари українців у Вроцлаві.

Про це, як пише "Європейська правда", міністр повідомив у мережі X.

Двох чоловіків, яких затримала поліція Вроцлава, підозрюють у побитті української пари.

‼️ Brutalna przemoc nigdy nie będzie bezkarna. Wrocławscy policjanci zatrzymali 2 mężczyzn podejrzewanych o udział w brutalnym pobiciu obywateli Ukrainy. Mężczyźni byli notowani. Jeden z nich został zatrzymany przez policyjnych kontrterrorystów, gdy próbował opuścić Wrocław. pic.twitter.com/RPHKMe2Gq0 – Marcin Kierwiński (@MKierwinski) July 27, 2026

Зазначається, що підозрювані раніше фігурували в поліцейських реєстрах. Одного з них затримали правоохоронці з антитерористичного підрозділу, коли він намагався покинути Вроцлав.

У неділю, 26 липня, у польському місті Вроцлав напали на молоду українську пару. Зазначається, що пара зайшла до магазину неподалік від свого будинку, а після того, як вони вийшли на вулицю, кілька чоловіків почали переслідувати їх. Причиною нападу, як стверджується, став "їхній акцент".

Генеральне консульство України у Вроцлаві закликало до оперативної реакції польських правоохоронців на інцидент, внаслідок якого постраждали українці. Очільник МЗС Андрій Сибіга доручив генеральному консульству терміново вжити необхідних заходів реагування.

20 липня у польському місті Познань побили 60-річного чоловіка після того, як він став свідком того, як троє чоловіків викрикували образи на адресу українського хлопця, і став на його захист.