В Польше задержали двух подозреваемых в избиении украинской пары

Министр внутренних дел Польши Марчин Кервинский сообщил о задержании двух мужчин, подозреваемых в жестоком избиении пары украинцев во Вроцлаве.

Об этом, как пишет "Европейская правда", министр сообщил в сети X.

Двоих мужчин, задержанных полицией Вроцлава, подозревают в избиении украинской пары.

‼️ Brutalna przemoc nigdy nie będzie bezkarna. Wrocławscy policjanci zatrzymali 2 mężczyzn podejrzewanych o udział w brutalnym pobiciu obywateli Ukrainy. Mężczyźni byli notowani. Jeden z nich został zatrzymany przez policyjnych kontrterrorystów, gdy próbował opuścić Wrocław. pic.twitter.com/RPHKMe2Gq0 – Marcin Kierwiński (@MKierwinski) July 27, 2026

Отмечается, что подозреваемые ранее фигурировали в полицейских реестрах. Одного из них задержали правоохранители из антитеррористического подразделения, когда он пытался покинуть Вроцлав.

В воскресенье, 26 июля, в польском городе Вроцлав напали на молодую украинскую пару. Отмечается, что пара зашла в магазин недалеко от своего дома, а после того, как они вышли на улицу, несколько мужчин начали преследовать их. Причиной нападения, как утверждается, стал "их акцент".

Генеральное консульство Украины во Вроцлаве призвало к оперативной реакции польских правоохранительных органов на инцидент, в результате которого пострадали украинцы. Глава МИД Андрей Сибига поручил генеральному консульству срочно принять необходимые меры реагирования.

20 июля в польском городе Познань избили 60-летнего мужчину после того, как он стал свидетелем того, как трое мужчин выкрикивали оскорбления в адрес украинского парня, и встал на его защиту.