Жена пресс-секретаря Путина оспаривает в суде санкции ЕС

Жена пресс-секретаря кремлевского лидера Дмитрия Пескова, олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка, обратилась в суд, чтобы оспорить санкции, введенные против нее Европейским союзом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

ЕС включил Навку в санкционный список в июне 2022 года. В тот же список были включены дочь Пёскова Елизавета и сын Николай.

Брюссель тогда заявил, что санкции, включавшие запрет на въезд в ЕС и финансовые ограничения, были введены "в связи с действиями, подрывающими или угрожающими территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины".

Сейчас Навка пытается отменить санкции в отношении неё через Европейский суд.

В судебном иске указано, что она утверждает: основания для наложения на неё ограничений не были надлежащим образом изложены; допущены ошибки в применении права и оценке фактических обстоятельств; а также ЕС не доказал достаточной связи между ней и заявленной целью своих санкций.

Как свидетельствует тот же документ, Навка требует от Совета Европейского Союза возмещения материального ущерба, а также ущерба, нанесенного ее репутации, и прочих нематериальных убытков на общую сумму чуть более 2 млн евро.

Другая официальная база данных ЕС показывает, что Екатерина Игнатова, супруга главы государственной оборонно-промышленной корпорации "Ростех" Сергея Чемезова, пытается отменить санкции ЕС в отношении неё тем же юридическим путём.

Напомним, в сентябре 2024 года суд Европейского Союза отказал российским олигархам Геннадию Тимченко и его супруге Елене, Михаилу Фридману, Петру Авену и Герману Хану в отмене европейских санкций против них.

А в апреле того же года Суд Евросоюза отменил решение Совета ЕС от 28 февраля 2022 года о введении санкций против Авена и Фридмана и указал, что основания для включения российских олигархов в санкционный список не были достаточно обоснованы.

Авен и Фридман являются акционерами "Альфа-Группы", в состав которой входит "Альфа-Банк" – один из крупнейших российских банков. Авен проживает в Латвии со своей семьей с момента российского вторжения в Украину в 2022 году.

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