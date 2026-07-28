Старі боєприпаси ускладнюють боротьбу з пожежами на сході Іспанії

У східній Іспанії пожежники, які борються з масштабними займаннями, зіштовхуються з додатковою небезпекою через нерозірвані боєприпаси, що залишилися ще з часів громадянської війни 1936–1939 років.

Про це заявив начальник пожежної служби Валенсії Чеві Болумар, передає Reuters, пише "Європейська правда".

Болумар зазначив, що у районі міста Ла-Валь-д'Уйшо в провінції Кастельйон рятувальники змушені враховувати ризик можливих вибухів через старі снаряди, які досі залишаються під землею.

Гірська місцевість Ла-Валь-д'Уйшо свого часу була частиною оборонної системи лінії XYZ, яку республіканські війська створили у 1938 році для захисту Валенсії від наступу сил генерала Франсіско Франко.

Під час бойових дій цей район зазнав численних авіаударів, унаслідок яких у землі залишилися нерозірвані боєприпаси. Через високу температуру та поширення вогню вони можуть становити серйозну загрозу для пожежників.

Нагадаємо, впродовж кількох днів у Німеччині тривала масштабна лісова пожежа на території колишнього військового полігону в Національному парку Мюріц у федеральній землі Мекленбург-Передня Померанія.

У зоні займання знаходилася велика кількість вибухонебезпечних предметів, зокрема боєприпаси великого калібру, що ускладнювало боротьбу із пожежею. Зрештою, пожежникам вдалося локалізували її, створивши водні бар’єри, щоб запобігти поширенню.