Укр Рус Eng

Старі боєприпаси ускладнюють боротьбу з пожежами на сході Іспанії

Новини — Вівторок, 28 липня 2026, 09:15 — Уляна Кричковська-Богданова

У східній Іспанії пожежники, які борються з масштабними займаннями, зіштовхуються з додатковою небезпекою через нерозірвані боєприпаси, що залишилися ще з часів громадянської війни 1936–1939 років.

Про це заявив начальник пожежної служби Валенсії Чеві Болумар, передає Reuters, пише "Європейська правда".

Болумар зазначив, що у районі міста Ла-Валь-д'Уйшо в провінції Кастельйон рятувальники змушені враховувати ризик можливих вибухів через старі снаряди, які досі залишаються під землею.

Гірська місцевість Ла-Валь-д'Уйшо свого часу була частиною оборонної системи лінії XYZ, яку республіканські війська створили у 1938 році для захисту Валенсії від наступу сил генерала Франсіско Франко.

Під час бойових дій цей район зазнав численних авіаударів, унаслідок яких у землі залишилися нерозірвані боєприпаси. Через високу температуру та поширення вогню вони можуть становити серйозну загрозу для пожежників.

Нагадаємо, впродовж кількох днів у Німеччині тривала масштабна лісова пожежа на території колишнього військового полігону в Національному парку Мюріц у федеральній землі Мекленбург-Передня Померанія. 

У зоні займання знаходилася велика кількість вибухонебезпечних предметів, зокрема боєприпаси великого калібру, що ускладнювало боротьбу із пожежею. Зрештою, пожежникам вдалося локалізували її, створивши водні бар’єри, щоб запобігти поширенню. 

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Іспанія клімат інциденти
Реклама: