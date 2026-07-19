У Німеччині вдалось локалізувати пожежу на території колишнього полігону

У Німеччині пожежники локалізували лісову пожежу в національному парку Мюріц на північному сході країни, створивши водні бар’єри, щоб запобігти її поширенню.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на dpa.

Ці бар'єри просочують водою ґрунт і дерева в незачеплених вогнем ділянках лісу, створюючи буферну зону, що перешкоджає подальшому поширенню пожежі. Полив тривав протягом усього вечора суботи.

Пожежа охопила близько 388 гектарів, і з нею боролися близько 370 пожежників, повідомив представник Мекленбурзького озерного краю.

Пожежний вертоліт, який надавав підтримку в ліквідації пожежі, завершив свою місію.

За словами представника, пожежа поширилася через відсутність дощів останнім часом, а західні вітри ще більше роздували полум’я.

Влада повідомила, що дим продовжує розсіюватися, що свідчить про зниження інтенсивності пожежі, але при цьому закликала туристів триматися подалі від цього району.

Гасіння пожежі ускладнюється тим, що частина постраждалої території є колишнім військовим полігоном, на якому можуть перебувати нерозірвані боєприпаси. Тому активні роботи з гасіння пожежі були обмежені східною частиною території, а для надання допомоги були задіяні поліцейські водомети та спеціалізований пожежний загін із сусідньої федеральної землі Нижньої Саксонії.

У травні у німецькому місті Пфорцгайм на заході країни евакуювали близько 30 тисяч осіб через виявлену бомбу часів Другої світової війни.

Повідомляли також, що у лісі в польському селі Броди, що у Малопольському воєводстві, виявили два артилерійські снаряди часів Другої світової війни.