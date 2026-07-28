Старые снаряды затрудняют тушение пожаров на востоке Испании

В восточной Испании пожарные, борющиеся с масштабными пожарами, сталкиваются с дополнительной опасностью из-за неразорвавшихся боеприпасов, оставшихся ещё со времён гражданской войны 1936–1939 годов.

Об этом заявил начальник пожарной службы Валенсии Чеви Болумар, передает Reuters, пишет "Европейская правда".

Болумар отметил, что в районе города Ла-Валь-д'Уйшо в провинции Кастельон спасатели вынуждены учитывать риск возможных взрывов из-за старых снарядов, которые до сих пор остаются под землей.

Горная местность Ла-Валь-д'Уйшо в своё время была частью оборонительной системы линии XYZ, которую республиканские войска создали в 1938 году для защиты Валенсии от наступления сил генерала Франсиско Франко.

Во время боевых действий этот район подвергся многочисленным авиаударам, в результате которых в земле остались неразорвавшиеся боеприпасы. Из-за высокой температуры и распространения огня они могут представлять серьезную угрозу для пожарных.

Напомним, в течение нескольких дней в Германии продолжался масштабный лесной пожар на территории бывшего военного полигона в Национальном парке Мюриц в федеральной земле Мекленбург-Передняя Померания.

В зоне возгорания находилось большое количество взрывоопасных предметов, в частности боеприпасы крупного калибра, что затрудняло тушение пожара. В конце концов, пожарным удалось локализовать его, создав водные барьеры, чтобы предотвратить распространение огня.