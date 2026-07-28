Фінляндія ввела обмеження у повітряному та морському русі через загрозу дронів

Збройні сили Фінляндії ввели обмеження на використання повітряного та морського простору біля узбережжя Котки та в Гаміні у східній частині Фінської затоки.

Про це пише Yle, передає "Європейська правда".

Обмеження на повітряний простір набули чинності після 8:00, а невдовзі після цього було закрито відповідну морську зону. Територія обмежень простягається від перешийка Кауніссаарі на заході до порту Гаміна на півночі.

У Генеральному штабі Фінляндії пояснили, що такі заходи мають превентивний характер і пов’язані з атаками безпілотників, які Україна здійснює проти об’єктів у Росії.

За словами представників пресслужби Генштабу, закриття повітряних і морських зон необхідне для того, щоб у разі потреби військові могли безпечно перехопити безпілотники, які можуть випадково потрапити на територію країни.

Це не перший випадок запровадження подібних обмежень. Востаннє їх вводили 10 липня у східній частині Фінської затоки.

Також нагадаємо, що 26 липня президент Румунії Нікушор Дан заявив про збиття дрона над територією країни – це був третій такий інцидент за останні три дні.

Він також нагадав, що згідно з розслідуванням, проведеним Генеральною прокуратурою, збитий у п’ятницю, 24 липня, дрон належить до типу "Шахед", який використовується Російською Федерацією у війні проти України.