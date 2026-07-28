Финляндия ввела ограничения на воздушное и морское движение из-за угрозы дронов
Вооруженные силы Финляндии ввели ограничения на использование воздушного и морского пространства у побережья Котки и в Гамине в восточной части Финского залива.
Об этом пишет Yle, передает "Европейская правда".
Ограничения на воздушное пространство вступили в силу после 8:00, а вскоре после этого была закрыта соответствующая морская зона. Территория ограничений простирается от перешейка Кауниссаари на западе до порта Гамина на севере.
В Генеральном штабе Финляндии пояснили, что такие меры носят превентивный характер и связаны с атаками беспилотников, которые Украина осуществляет против объектов в России.
По словам представителей пресс-службы Генштаба, закрытие воздушных и морских зон необходимо для того, чтобы в случае необходимости военные могли безопасно перехватить беспилотники, которые могут случайно попасть на территорию страны.
Это не первый случай подобных ограничений. Последний раз их вводили 10 июля в восточной части Финского залива.
Также напомним, что 26 июля президент Румынии Никушор Дан заявил о сбивании дрона над территорией страны – это был третий подобный инцидент за последние три дня.
Он также напомнил, что, согласно расследованию, проведенному Генеральной прокуратурой, сбитый в пятницу, 24 июля, дрон относится к типу "Шахед", который используется Российской Федерацией в войне против Украины.